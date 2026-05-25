«Считает нас лохами»: Медведев жестко прошелся по политике Пашиняна Медведев: Пашинян взял опасный для Армении курс на разрыв отношений с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, вероятно, считает россиян «лохами», заявил в беседе с РИА Новости зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, армянский народ может лишиться рынка России и всего ЕАЭС в результате опасного курса Еревана на разрыв отношений с Москвой.

Видимо, он считает нас лохами. При этом сам крупно ошибся в системе координат и проводит крайне опасный для своей страны курс, — подчеркнул Медведев.

Ранее зампред Совбеза выразил мнение, что Пашинян толкает Армению на курс «бандеровской» Украины. Медведев отметил, что глава правительства республики не оценил многочисленные примеры братской помощи и поддержки со стороны Москвы.

До этого стало известно, что в преддверии парламентских выборов в Армении Москва поставила электорат перед геополитическим выбором между членством в ЕАЭС и сближением с Евросоюзом. В Москве предупредили Ереван, что попытка одновременно пользоваться экономическими преференциями ЕАЭС и выстраивать стратегический курс на сближение с ЕС невозможна.