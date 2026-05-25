В Саратове задержали связиста мошенников с квартирами под узлы связи

В Саратове задержали жителя Белгородской области, который наладил для мошенников телефонные узлы связи, сообщила пресс-служба МВД России. По данным полиции, 24 апреля мужчина приехал в город, чтобы обеспечить работу нелегального оборудования.

Злоумышленник снял три квартиры в разных районах города: в одной жил сам, в двух других установил специальную технику — систему видеонаблюдения и GSM-шлюзы. Его задача была следить, чтобы все работало без перебоев.

Задержали связиста в его временном жилище с помощью спецназа Росгвардии. Из квартир изъяли оборудование, компьютеры и телефоны. На мужчину завели уголовное дело по статье о незаконной организации узлов связи. Его арестовали. Теперь ему грозит до шести лет колонии.

Ранее Ленинский районный суд Саратова приговорил 19-летнего местного жителя к двум годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы. Молодой человек похитил у жертвы 325 тыс. рублей. Теперь он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.