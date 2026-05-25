Медведев раскрыл, на что пошел Пашинян ради «дутого авторитета» на Западе

Медведев: Пашинян рискует отношениями с Россией ради Запада

Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, и это надо прямо признать, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости. По словам политика, глава армянского правительства пытается заработать на Западе дутый авторитет, рискуя отношениями с Москвой.

Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной, — отметил он.

Ранее Медведев заявил, что в результате опасного курса Пашиняна народ Армении потеряет доступ к российскому рынку и всему Евразийскому экономическому союзу. Армянский лидер, по оценке политика, серьезно заблуждается в своих ориентирах и ведет страну по крайне рискованному пути.

Кроме того, зампред Совбеза РФ дал понять армянскому премьеру: выход из ЕАЭС автоматически переведет республику на закупку газа по европейским рыночным ценам. Это, подчеркнул политик, лишит Ереван всех текущих экономических преференций.