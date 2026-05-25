Юрист рассказала, какое наказание грозит москвичке за кальян на куличе

Сделавшей кальян на куличе девушке может грозить реальное лишение свободы по делу об оскорблении чувств верующих, сообщила РИА Новости адвокат Варвара Кнутова. Она объяснила, что у москвички уже имеется ранее назначенный условный срок за хранение более пяти граммов запрещенных веществ. Судебное заседание по делу назначено на 27 мая.

Формальных препятствий к назначению условного наказания нет. Однако необходимо принять во внимание то, что подсудимая уже была ранее осуждена условно и испытательный срок был нарушен. Суд будет учитывать этот фактор и может назначить реальный срок, — сказала адвокат.

До этого сообщалось, что в Москве девушка сделала кальян на куличе. В соцсетях россиянка опубликовала видео с процессом — на кадрах она делает чашу из хлебобулочного изделия и кладет в нее табак.

Позже пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что в Москве завершено расследование дела против сделавшей кальян на куличе девушки. По данным ведомства, фигурантка дала признательные показания и раскаялась в содеянном.