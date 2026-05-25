25 мая 2026 в 10:22

Юрист рассказала, какое наказание грозит москвичке за кальян на куличе

Юрист Кнутова: москвичке грозит реальный срок за кальян на куличе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сделавшей кальян на куличе девушке может грозить реальное лишение свободы по делу об оскорблении чувств верующих, сообщила РИА Новости адвокат Варвара Кнутова. Она объяснила, что у москвички уже имеется ранее назначенный условный срок за хранение более пяти граммов запрещенных веществ. Судебное заседание по делу назначено на 27 мая.

Формальных препятствий к назначению условного наказания нет. Однако необходимо принять во внимание то, что подсудимая уже была ранее осуждена условно и испытательный срок был нарушен. Суд будет учитывать этот фактор и может назначить реальный срок, — сказала адвокат.

До этого сообщалось, что в Москве девушка сделала кальян на куличе. В соцсетях россиянка опубликовала видео с процессом — на кадрах она делает чашу из хлебобулочного изделия и кладет в нее табак.

Позже пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что в Москве завершено расследование дела против сделавшей кальян на куличе девушки. По данным ведомства, фигурантка дала признательные показания и раскаялась в содеянном.

