24 мая 2026 в 22:39

Крупный пожар вспыхнул в Москве

Крупный пожар вспыхнул на складе в северо-восточной части Москвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Крупное возгорание произошло на северо-востоке Москвы, передает корреспондент NEWS.ru. Над районом поднялся густой столб дыма, который был виден издалека.

По предварительной информации, огонь охватил склад гипермаркета. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

Сведения о пострадавших в результате пожара отсутствуют. Специалисты продолжают работу на месте происшествия.

Ранее на рынке в Коммунарке вспыхнул пожар на Проектируемом проезде вечером 24 мая. Главк МЧС России по столице уточнил, что огонь охватил первый этаж торгового павильона. На место прибыли сотрудники экстренных служб и полиция. Источник уточнил, что продавцы экстренно начали вывозить свои товары.

До этого четырехэтажный банный комплекс загорелся в Сургуте. По данным МЧС, из здания эвакуировали 86 человек, в том числе 22 ребенка, никто из посетителей не пострадал. В тушении пожара участвовали 30 спасателей, было привлечено девять единиц техники.

Кроме того, в Кондинском районе ХМАО трое рыбаков заживо сгорели в автомобиле. По предварительной информации, они пытались обогреть салон с помощью газовой горелки и устроили пожар. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

