Рынок с газовыми баллонами загорелся в Коммунарке Пожар площадью 1,5 тыс. «квадратов» вспыхнул на рынке в Коммунарке

Пожар произошел на рынке в Коммунарке на Проектируемом проезде, сообщает главк МЧС России по Москве. По информации ведомства, огонь охватил первый этаж торгового павильона. Площадь горения составляет 1,5 тыс. «квадратов».

На место прибыли сотрудники экстренных служб и полиция. Источник РЕН ТВ уточнил, что продавцы экстренно начали вывозить свои товары. По предварительным данным, в тушении пожара хотят задействовать авиацию.