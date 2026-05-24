Рынок с газовыми баллонами загорелся в Коммунарке

Пожар произошел на рынке в Коммунарке на Проектируемом проезде, сообщает главк МЧС России по Москве. По информации ведомства, огонь охватил первый этаж торгового павильона. Площадь горения составляет 1,5 тыс. «квадратов».
На место прибыли сотрудники экстренных служб и полиция. Источник РЕН ТВ уточнил, что продавцы экстренно начали вывозить свои товары. По предварительным данным, в тушении пожара хотят задействовать авиацию.
Горят стройматериалы, внутри также есть газовые баллоны. Огонь продолжает распространяться, — рассказал собеседник.
Ранее четырехэтажный банный комплекс загорелся в Сургуте. По данным МЧС, из здания эвакуировали 86 человек, в том числе 22 ребенка, никто из посетителей не пострадал. В тушении пожара участвовали 30 спасателей, было привлечено девять единиц техники.
До этого пожар вспыхнул на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово». Предварительной причиной возгорания в здании на Вернисажной улице рядом с Измайловским кремлем стало короткое замыкание электропроводки.