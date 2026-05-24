Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 17:38

Рынок с газовыми баллонами загорелся в Коммунарке

Пожар площадью 1,5 тыс. «квадратов» вспыхнул на рынке в Коммунарке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пожар произошел на рынке в Коммунарке на Проектируемом проезде, сообщает главк МЧС России по Москве. По информации ведомства, огонь охватил первый этаж торгового павильона. Площадь горения составляет 1,5 тыс. «квадратов».

На место прибыли сотрудники экстренных служб и полиция. Источник РЕН ТВ уточнил, что продавцы экстренно начали вывозить свои товары. По предварительным данным, в тушении пожара хотят задействовать авиацию.

Горят стройматериалы, внутри также есть газовые баллоны. Огонь продолжает распространяться, — рассказал собеседник.

Ранее четырехэтажный банный комплекс загорелся в Сургуте. По данным МЧС, из здания эвакуировали 86 человек, в том числе 22 ребенка, никто из посетителей не пострадал. В тушении пожара участвовали 30 спасателей, было привлечено девять единиц техники.

До этого пожар вспыхнул на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово». Предварительной причиной возгорания в здании на Вернисажной улице рядом с Измайловским кремлем стало короткое замыкание электропроводки.

Москва
МЧС
пожары
Рынки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина ранил пьяных подростков, напавших на него с ружьем и ножом
Стадион «Лужники» почтил минутой молчания память жертв атаки в ЛНР
Минобороны Украины признало прилет по штабу ВСУ
Нежелание иметь семью, псевдоним, дружба с Галкиным: как живет Цискаридзе
Китай запустил космический корабль с тремя космонавтами
Журналист из Пакистана объяснил, зачем Киев убивает российских детей
Массовая давка случилась на фестивале в Южной Каролине
Великобритания и Франция не захотели тратить на Украину деньги НАТО
Иран допустил выход из ДНЯО
Автомобиль россиянина вспыхнул на дороге в Таиланде
Трамп назвал главное условие для снятия морской блокады с Ирана
Стало известно, сколько суток Энергодар остается без света из-за атак ВСУ
Автобус сгорел дотла посреди дороги в Набережных Челнах
В Госдуме назвали важный итог удара России по военным объектам Украины
Сотрудница супермаркета свернула шеи бездомным котятам
Житель Энергодара в результате атаки дронов ВСУ получил осколочные ранения
Один человек погиб в ходе массовой аварии в Подмосковье
Селехметьева проиграла Костюк в первом круге Открытого чемпионата Франции
Стало известно о новом государственном визите Путина
Пасечник встретил иностранных журналистов в больнице после атаки ВСУ на ЛНР
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.