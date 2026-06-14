Ребенок получил черепно-мозговую травму в детском саду

Годовалый мальчик получил закрытую черепно‑мозговую травму и сотрясение головного мозга в брянском частном детском саду, сообщил Telegram‑канал SHOT. Женщина обратилась с заявлением в региональное управление Следственного комитета.

Мать отдала сына в сад с ежемесячной оплатой 30 тыс. рублей, где он провел три месяца. Однажды женщина обнаружила у малыша ушиб на голове. Воспитатель объяснила это падением с горки на прогулке, а заведующая запретила обсуждать ситуацию до личного разговора с матерью — однако обещанный звонок так и не состоялся.

На следующий день состояние ребенка ухудшилось: он потерял координацию, отказывался есть и капризничал. Повторная диагностика выявила закрытую черепно‑мозговую травму и сотрясение.

Владелец сада предложил матери компенсацию сначала в 15 тыс., потом в 30 тыс. рублей. Она отказалась. Позже стало известно о других случаях травмирования детей в этом учреждении, а руководство обвинило мать в желании получить деньги.

Ранее юрист Софья Вагова заявила, что закон не запрещает следить за состоянием ребенка в детском саду с помощью диктофона. При этом важно, чтобы запись велась исключительно в личных целях для защиты прав несовершеннолетнего, а также не нарушала частную жизнь других людей.