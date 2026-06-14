Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 12:15

Ребенок получил черепно-мозговую травму в детском саду

SHOT: годовалый ребенок получил черепно-мозговую травму в брянском детсаду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Годовалый мальчик получил закрытую черепно‑мозговую травму и сотрясение головного мозга в брянском частном детском саду, сообщил Telegram‑канал SHOT. Женщина обратилась с заявлением в региональное управление Следственного комитета.

Мать отдала сына в сад с ежемесячной оплатой 30 тыс. рублей, где он провел три месяца. Однажды женщина обнаружила у малыша ушиб на голове. Воспитатель объяснила это падением с горки на прогулке, а заведующая запретила обсуждать ситуацию до личного разговора с матерью — однако обещанный звонок так и не состоялся.

На следующий день состояние ребенка ухудшилось: он потерял координацию, отказывался есть и капризничал. Повторная диагностика выявила закрытую черепно‑мозговую травму и сотрясение.

Владелец сада предложил матери компенсацию сначала в 15 тыс., потом в 30 тыс. рублей. Она отказалась. Позже стало известно о других случаях травмирования детей в этом учреждении, а руководство обвинило мать в желании получить деньги.

Ранее юрист Софья Вагова заявила, что закон не запрещает следить за состоянием ребенка в детском саду с помощью диктофона. При этом важно, чтобы запись велась исключительно в личных целях для защиты прав несовершеннолетнего, а также не нарушала частную жизнь других людей.

Регионы
Брянск
дети
детские сады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автомобильная пробка образовывалась на границе Украины и Польши
Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН
Российские средства ПВО сбили почти 500 дронов ВСУ за сутки
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Красном Лимане
Магнитные бури сегодня, 14 июня: что будет завтра, мигрени, проблемы с ЖКТ
Обвиняемый в жестоком убийстве жены решил во всем признаться
В Германии выступили со срочным призывом в отношении России
Ребенок получил черепно-мозговую травму в детском саду
Пушилин раскрыл, когда в ДНР выступит лидер Pink Floyd
Пожилая женщина погибла из-за атаки ВСУ на Саки
Выезд из Ярославля в Москву снова открыли после атаки БПЛА
Наступление ВС РФ на Харьков 14 июня: мощный удар ВКС, войска окружены?
Сотни авиабомб «вырубили» Николаев и Запорожье: удары по Украине 14 июня
Путин поздравил с юбилеем звезду мелодрамы «Зимняя вишня»
В Индии женщина убила своих детей и покончила с собой
Стало известно, с кем Иран обсудил готовящуюся мирную сделку с США
Обычные кузнечики «захватили» российский город
Путин поздравил режиссера Сокурова с 75-летним юбилеем
Критическая инфраструктура Запорожья стала зависеть от резервных источников
Названы заболевания, которые нужно предотвращать в первую очередь
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.