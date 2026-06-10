Родителям ответили, можно ли следить за ребенком в детсаду через диктофон

Родителям ответили, можно ли следить за ребенком в детсаду через диктофон Юрист Вагова: закон не запрещает следить за ребенком в детсаду через диктофон

Закон не запрещает следить за состоянием ребенка в детском саду с помощью диктофона, заявила в беседе с РИАМО юрист Софья Вагова. При этом важно, чтобы запись велась исключительно в личных целях для защиты прав несовершеннолетнего, а также не нарушала частную жизнь других людей.

Есть статья 137 УК о неприкосновенности частной жизни и нормы о персональных данных: запись касается не только воспитателей, но и других детей и их родителей, которые согласия не давали. Поэтому риск возникает, если вы начнете распространять или публиковать такие записи — вот это уже грозит ответственностью, — предупредила Вагова.

Она посоветовала действовать открыто, например уведомить администрацию об использовании диктофона, ссылаясь на безопасность ребенка. В противном случае скрытое прослушивание в зоне работы воспитателей могут расценить как вторжение в личное пространство и пожаловаться.

Ранее юрист Юрий Капштык заявил, что громкое прослушивание песен в машине в дневное время само по себе не считается основанием для штрафа. Он напомнил, что прямого запрета на это нет, а действующие нормы по уровню шума чаще всего применяются к ночному периоду.