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14 июня 2026 в 12:09

Пожилая женщина погибла из-за атаки ВСУ на Саки

Аксенов: пожилая женщина погибла из-за атаки беспилотников ВСУ на город Саки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В результате атаки беспилотников на город Саки ночью погибла пожилая мирная жительница, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей, назвав произошедшее невосполнимой утратой.

К сожалению, в результате атаки вражеских БПЛА на город Саки этой ночью погибла пожилая жительница города. Это невосполнимая потеря и большое горе для семьи, близких и всех, кто знал погибшую. Разделяю скорбь родных и друзей, — говорится в сообщении.

Аксенов также призвал жителей призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности. Также он напомнил, что нужно ориентироваться только на официальные источники информации.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Рыльске при атаке украинских БПЛА 58-летняя женщина получила осколочное ранение правой голени. В деревне Гирьи Беловского района при ударе беспилотника ВСУ по частному дому пострадала 74-летняя пенсионерка, у нее осколочные ранения лица и правой руки. Обе пострадавшие госпитализированы.

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