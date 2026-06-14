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14 июня 2026 в 13:05

Лантратова помогла участнику СВО уволиться из армии после ранения

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла участнику специальной военной операции, контракт которого закончился, уволиться из армии после ранения. Этот человек, служивший в десантном подразделении, проявил героизм, эвакуируя тяжелораненых товарищей из-под обстрела, параллельно оказывая им помощь, написала она в МАКС

После лечения и восстановления срок действия контракта Ивана подошел к концу. Он подал рапорт на увольнение, но получил отказ, — написала омбудсмен.

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ обратился в Министерство обороны Российской Федерации с просьбой провести проверку сложившейся ситуации. По результатам проведенной проверки участник СВО был отправлен в запас по собственному желанию.

Ранее Лантратова помогла семье погибшего в зоне спецоперации контрактника Анатолия Г. получить положенные страховые выплаты. Кроме того, в своем Telegram-канале она рассказала, что у погибшего при исполнении воинского долга мужчины осталась большая семья, в которой воспитываются семеро детей.

Яна Лантратова
Министерство обороны
Россия
ранения
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