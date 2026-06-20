В Минобороны РФ назвали число сбитых за сутки дронов ВСУ Министерство обороны РФ: силы ПВО сбили 740 дронов ВСУ за сутки

Российские средства ПВО сбили за сутки 740 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает Министерство обороны РФ. Также были уничтожены 13 управляемых авиабомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказали в министерстве.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что за прошедшие сутки в результате атак украинских беспилотников погибли два мирных жителя. Он уточнил, что еще шесть человек получили ранения.

Также сообщалось, что Вооруженные силы России в ночь на 18 июня ударили по энергетическим объектам Украины в ответ на террористические атаки Киева. Были поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.