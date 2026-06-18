ВС России нанесли удар возмездия по энергетическим объектам Украины

Вооруженные силы России в ночь на 18 июня ударили по энергетическим объектам Украины в ответ на террористические атаки Киева, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, были поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.

ВС РФ <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными БПЛА большой дальности по объектам ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ. Поражены: склад ГСМ <...> и нефтеперерабатывающий завод, — отметили в министерстве.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал увеличить число ударов по мостам Украины на фоне угроз Киева в адрес Крыма. Парламентарий подчеркнул, что российские военные должны действовать симметрично и значительно жестче.

До этого стало известно, что российские войска нанесли удары по объектам сборки и хранения дронов ВСУ дальнего действия. Также бойцы ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах.