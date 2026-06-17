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17 июня 2026 в 16:32

В Госдуме призвали к жесткому ответу после угроз Киева в адрес Крыма

Чепа призвал увеличить число ударов по мостам Украины после угроз в адрес Крыма

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал увеличить число ударов по мостам Украины на фоне угроз министра обороны европейской страны Михаила Федорова, который заявил о готовности Киева превратить Крым в остров. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что российские военные должны действовать симметрично и значительно жестче в ответ на попытки украинских формирований нарушать логистику региона.

Украинцы бьют по мостам, тем самым создавая трудности населению Крыма. Мы должны ответить. Если ВСУ ударяют по одному мосту, ВС РФ должны уничтожать 10 украинских мостов. Между левым и правым берегом Днепра десятки путепроводов. За почти пять лет специальной военной операции мы не уничтожили ни один из них, потому что не хотим создавать проблемы гражданским людям. Поэтому на высказывание Федорова, что ВСУ хотят сделать Крым островом, нам придется отвечать очень жестко, — сказал Чепа.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь с 16 на 17 июня ликвидировали и перехватили 157 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, ВСУ пытались атаковать, в том числе, Республику Крым и акваторию Черного моря.

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