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14 июня 2026 в 12:29

Автомобильная пробка образовывалась на границе Украины и Польши

«Страна.ua»: на границе Украины и Польши скопились сотни машин и автобусов

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На границе Украины и Польши скопились сотни легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua». Ожидание проезда через пункт пропуска «Краковец» в Львовской области достигает двадцати часов .

С 15 июня на загруженном пункте пропуска «Шегини — Медыка» запланированы ремонтные работы на полосах для автобусов, курсирующих между Украиной и Польшей.

Как предупредили в Государственной пограничной службе страны, движение автобусов сохранится, но из‑за ремонта пропуск через границу будет осуществляться с задержками. Водителей и пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее кандидат в мэры Кракова Марианна Шрайбер опубликовала в социальных сетях серию сгенерированных искусственным интеллектом предвыборных роликов, в которых она выбрасывала флаги Украины и Евросоюза в мусорные баки.

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