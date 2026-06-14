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14 июня 2026 в 13:01

Российский комбриг назвал наиболее слабую бригаду ВСУ

Комбриг Грунис назвал созданную по образцам НАТО 156-у бригаду ВСУ слабой

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Созданная по образцам НАТО 156-я бригада ВСУ оказалась одной из самых слабых, заявил командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис. По его словам, которые приводит ТАСС, это было установлено во время боев в Константиновке.

156-я бригада ВСУ, бригада, которая, кстати, сформирована уже по натовским стандартам, в отличие от бригад, которые были сформированы ранее, является наиболее слабым противником, — сказал Грунис.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли удары планирующими авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-1500 по двум пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Цели были выявлены в ходе воздушной разведки.

До этого стало известно, что более 400 украинских военных числятся пропавшими без вести только в районе села Охримовка в Харьковской области. По словам источника в российских силовых структурах, речь идет об официальной статистике 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая ведется с 1 декабря 2025 года.

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