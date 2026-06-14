Магнитные бури сегодня, 14 июня: что будет завтра, мигрени, проблемы с ЖКТ

Магнитные бури сегодня, 14 июня: что будет завтра, мигрени, проблемы с ЖКТ

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 14 июня 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как пережить бурю?

Будут ли магнитные бури 14 и 15 июня

По прогнозу ИКИ РАН, в воскресенье, 14 июня, возможна магнитная буря. Предполагалось, что Кр-индекс начнет сутки в красной зоне. После 03:00 мск ожидался спад геомагнитной активности. Онлайн-график демонстрирует, что Кр-индекс не достиг ожидаемых значений.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 20%, геомагнитных возмущений — 20%, магнитных бурь — 60%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,33)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце не было новых вспышек. Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 2,0. Портал my-calend пишет, что сегодня, 14 июня, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

В понедельник, 15 июня, по оценке прогностической модели, Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух-трех единиц. Вероятность геомагнитных возмущений составит 35%, магнитных бурь — 26%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как пережить магнитную бурю

Во время геомагнитных колебаний людям с повышенной метеочувствительностью следует пить больше жидкости и принимать контрастный душ, заявил доцент Сеченовского университета Павел Бережанский.

«Необходимо примерно на один литр увеличить свой обычный дневной объем. Еще помогает контрастный душ. Переключая постепенно воду от горячей к холодной, вы улучшите поступление кислорода к тканям за счет сужения и расширения сосудов», — отметил врач.

Если организм реагирует на магнитные бури, необходимо добавить в рацион больше зеленого чая, витаминов, зеленых овощей и пить больше жидкости, отметила невролог Ксения Овсянникова. Специалист также посоветовала прибегнуть к неинтенсивным пешим прогулкам.

По словам невролога, состояние при магнитных бурях могут ухудшить переживания, стресс, вредные привычки и недосып. Поэтому в период активности Солнца этого следует избегать.

«Я понимаю, что не открываю Америку своими рекомендациями, но, поверьте мне, их далеко не все соблюдают. И дополнительно может помочь прием тех веществ, которые улучшают синтез энергии. <...> Но прежде стоит обсудить их прием с врачом», — добавила Овсянникова.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова советует в период геомагнитных возмущений принимать успокаивающие средства и пить травяные чаи.

«В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует. Удивительное дело, есть ученые, которые считают, что магнитные бури не влияют на наше здоровье, никто не отрицает, что поля колебаний отражаются на работе тонких приборов. Между тем человек куда сложнее любой аппаратуры, поэтому мы волей-неволей реагируем на магнитные возмущения головной болью, скачками артериального давления, раздражительностью, серьезными хроническими заболеваниями и т. д.», — рассказала она.

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