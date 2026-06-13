Эксперт объяснил, как человек оценивает вкус еды Доцент Накатани: человек оценивает вкус еды по ее цвету и блеску

Человек оценивает вкус и свежесть еды по ее цвету и блеску, заявил РИА Новости доцент японского Университета Кэйо Масаси Накатани. Так, он отметил, что красный цвет часто ассоциируется с чем-то сладким и спелым, а зеленый — с чем-то кислым.

Например, красный и розовый цвета часто вызывают ассоциации со сладостью и спелыми фруктами, зеленый — со свежестью или кислинкой, — сказал Накатани.

Эксперт добавил, что блеск еды подсказывает, является ли еда сочной и жирной, а хрустящий звук указывает на хорошую текстуру. По словам Накатани, при оценке еды немаловажную роль играют также ее запах и форма.

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