Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 08:57

Эксперт объяснил, как человек оценивает вкус еды

Доцент Накатани: человек оценивает вкус еды по ее цвету и блеску

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Человек оценивает вкус и свежесть еды по ее цвету и блеску, заявил РИА Новости доцент японского Университета Кэйо Масаси Накатани. Так, он отметил, что красный цвет часто ассоциируется с чем-то сладким и спелым, а зеленый — с чем-то кислым.

Например, красный и розовый цвета часто вызывают ассоциации со сладостью и спелыми фруктами, зеленый — со свежестью или кислинкой, — сказал Накатани.

Эксперт добавил, что блеск еды подсказывает, является ли еда сочной и жирной, а хрустящий звук указывает на хорошую текстуру. По словам Накатани, при оценке еды немаловажную роль играют также ее запах и форма.

Ранее диетолог и эндокринолог Антон Поляков сообщил, что взрослый человек может съедать от 20 до 25 г сливочного масла в день — это полезный продукт при умеренном употреблении. Он посоветовал выбирать товары с жирностью 82,5%.

До этого нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что чипсы и другие снеки, колбасы, ряд консервов, сыры, соусы и готовые роллы вызывают сильную пищевую зависимость за счет яркого вкуса. При этом, по его мнению, самое серьезное привыкание зачастую возникает к кофе.

Общество
ученые
вкусы
эксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЗАЭС стала зависеть от дизель-генераторов
Немецкий политик назвала последствие отказа ФРГ от сотрудничества с Россией
ВСУ ударили по мостам, ведущим в Крым
Москвичам рассказали об изменении погоды на выходных
Стало известно, в какой части Германии лучше понимают Россию
На Западе объяснили, как США отдаляются от ЕС из-за России
Закрытие Ормуза и нефть по $150: как РФ заработает на провале США в Иране
Три человека пострадали при столкновении автобуса с фурой в Саратове
Глава МВД Германии испугался удара БПЛА по бундестагу
Стало известно, насколько вырос госдолг Украины с 2022 года
Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по грузовику в Херсонской области
«Друзья Океана» спасли горбатого кита Петра Великого в Мурманской области
Синоптик рассказал, когда Москву накроют грозы и град
Лантратова и Минобороны помогли трижды раненному бойцу СВО
В европейской стране разгорелся скандал из-за украинских дронов
Труп нашли недалеко от тренировочной базы сборной Ирана на ЧМ по футболу
Раскрыта судьба унесенного течением реки Терек подростка
Власти Афганистана пустили в ход бронетехнику против женщин
Неизвестные открыли огонь по работавшим в поле фермерам
Волгоградские власти раскрыли последствия атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.