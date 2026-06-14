В Германии выступили со срочным призывом в отношении России

В Германии выступили со срочным призывом в отношении России Вад призвал срочно заключить мир на Украине из-за эскалации конфликта

Бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью Berliner Zeitung призвал срочно вернуться к переговорам о прекращении конфликта на Украине. Отставной генерал подчеркнул, что сейчас нет реальной альтернативы мирным переговорам.

Я думаю: необходимо срочно вернуться, наконец, на переговорный путь в [конфликте] на Украине. Потому что реальной альтернативы нет, – подчеркнул Вад.

Бывший советник Меркель добавил, что в данном вопросе необходимо соблюдать осторожность из-за опасности перехода конфликта в европейскую войну. По словам Вада, именно такой сценарий может произойти, если не будут предприняты шаги по урегулированию геополитической обстановки на Украине.

Ранее политический эксперт Денис Батурин заявил, что Великобритания превращается в главного организатора конфликта на Украине. По его мнению, именно Лондон, курируя Киев, фактически занял ведущую позицию в этом противостоянии.

Также лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал планы Зеленского потребовать от стран ЕС новую финансовую помощь «полным бредом». Он призвал Европу полностью прекратить финансирование Киева.