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14 июня 2026 в 12:04

Выезд из Ярославля в Москву снова открыли после атаки БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Движение транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы возобновлено, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в МАКСе. При этом угроза со стороны беспилотников в регионе сохраняется. Губернатор также информировал о повторной атаке украинских БПЛА на Ярославскую область.

В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено, — заявил руководитель.

Ранее обломки беспилотников упали на промышленные объекты по хранению топлива в Ярославской области. Пострадавших нет, а спасатели начали ликвидировать возгорание.

Евраев также сообщал о падении обломков другого БПЛА. Он также предупреждал жителей региона о том, что на его территории могут находиться фрагменты БПЛА, представляющие интерес для следствия. При их обнаружении глава региона призвал незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.

До этого стало известно, что фрагменты сбитых украинских беспилотников упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске Тульской области. Для координации действий в правительстве региона развернут оперативный штаб, который ведет непрерывный мониторинг обстановки.

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