Трое мужчин задержаны в Бразилии после гибели девушки при прыжке с высоты

Трое мужчин задержаны в Бразилии после гибели девушки при прыжке с высоты

Трое мужчин задержаны в Бразилии после гибели девушки при прыжке с высоты, сообщил новостной канал G1. Они кинули девушку в пропасть, забыв пристегнуть страховочный трос.

Трое мужчин задержаны после гибели 21-летней Марии Эдуарды Родригес де Фрейтас во время прыжка с канатом, — отметил канал.

Трагедия произошла накануне утром, 13 июня, на популярной среди любителей экстрима «Тропе скелета». Спасатели подтвердили смерть девушки от множественных травм.

Ранее представители ГУ МЧС России по региону сообщили на своем сайте, что двух подростков зажало в подвесном кресле аттракциона в Туве. Спасатели оперативно прибыли на место, освободили молодых людей и оказали им помощь.

До этого в башкирском Стерлитамаке 12-летнего подростка затянуло в механизм аттракциона, его срочно доставили в больницу санитарной авиацией. Трагедия случилась 10 мая в парке Гагарина, куда мальчик пришел праздновать день рождения приятеля. У ребенка был выявлен перелом позвоночника, а также ампутация двух фаланг на стопе