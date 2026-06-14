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14 июня 2026 в 10:19

Госпитали Сумской области обрекают на смерть получивших ранения бойцов ВСУ

РИА Новости: получившие ранения бойцы ВСУ умирают после выписки из больниц

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Несколько тяжелораненых украинских военнослужащих скончались после принудительной выписки из госпиталей Сумской области из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным источника, в связи с колоссальным количеством получивших ранения бойцов ВСУ продолжительность лечения в медучреждениях региона ограничена тремя неделями.

На данный момент известны несколько случаев смертей тяжело раненных военнослужащих, скончавшихся из-за отсутствия квалифицированной медпомощи после принудительной выписки из госпиталей Сумской области, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения Харьковской военно-гражданской администрации сообщила, что в украинских воинских частях на Харьковском и Купянском направлениях выявлены случаи ВИЧ-инфекции среди личного состава. Зараженные военнослужащие обнаружены в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого, а также в 115-й и 116-й отдельных механизированных бригадах Вооруженных сил Украины.

Кроме того, командир танка Т-80БВМ с позывным Черепаха, действующий в составе группировки войск «Север», сообщил, что его экипаж ликвидировал десяток украинских военнослужащих в лесополосе в Харьковской области. По словам танкиста, противник готовился к смене своих подразделений на передовой.

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