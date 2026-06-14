Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 10:08

Россиянам дали совет, как обезопасить себя от мошенников

Москалькова посоветовала проверять все документы и звонки от незнакомцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Научный руководитель Центра по правам человека университета имени О.Е. Кутафина, экс-уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посоветовала ничего не принимать на веру, проверять все документы и номера, с которых звонят неизвестные люди, чтобы не стать жертвой мошенников. Она добавила, что нужно внимательно подходить к предложениям, которые могут нести быструю выгоду, передает РИА Новости.

Ничего не брать на веру — все подлежит проверке, не лениться читать документы, написанные даже самым мелким почерком, потребовать время для изучения их. Любое малое сомнение, когда в ваше личное пространство вторгается неизвестное лицо, мы видим на гаджетах неизвестный контакт, мы видим, что к вам обращается неизвестный человек с предложением, это всегда должно насторожить, — сказала она.

Она отметила, что в настоящее время молодежь часто привлекается к ответственности как дропперы — посредники в мошеннических схемах. Мошенничество, по ее словам, развивается стремительными темпами, при этом организаторы преступных групп нередко уходят от ответственности, а ее несут молодые люди.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что блокировка спама и отключение доступа приложений к камере и микрофону защитят россиян от атак мошенников. По его словам, злоумышленники работали как конвейер, день за днем придумывая новые методы обмана доверчивых граждан.

Общество
Россия
Татьяна Москалькова
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Адская боль»: Бузова рассказала о кошмарах после операции
В правительстве усилили защиту граждан от перепродажи ж/д билетов
«Герани» уничтожили пункт управления дронов ВСУ в ДНР
Стармер заявил о перехвате связанного с Россией танкера
Житель Новосибирска открыл огонь по машине с людьми во дворе пятиэтажки
Россиянам рассказали, к чему притягиваются шаровые молнии
В акватории реки в российском регионе сделали ужасающую находку
В соседней стране образовалась пробка из грузовиков в Россию
Мирный житель погиб из-за атаки украинских беспилотников на жилой дом
«Фигура речи»: политолог о словах Трампа про сделку с Ираном 14 июня
Трех подростков задержали после гибели 21-летнего мужчины
Выезд из Ярославля в сторону Москвы снова перекрыли из-за БПЛА
Почему не работает Telegram сегодня, 14 июня: замедление, когда заблокируют
Женщина пришла устраиваться на работу и попала в рабство
Священник назвал святого, возле мощей которого совершаются чудеса
Атака ВСУ на Ярославскую область 14 июня: что известно, последствия, жертвы
Трое мужчин задержаны в Бразилии после гибели девушки при прыжке с высоты
Госпитали Сумской области обрекают на смерть получивших ранения бойцов ВСУ
В Южной Корее подорожало собачье мясо
Титов рассказал, какая страна наращивает поставки лекарств в Россию
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.