Россиянам дали совет, как обезопасить себя от мошенников Москалькова посоветовала проверять все документы и звонки от незнакомцев

Научный руководитель Центра по правам человека университета имени О.Е. Кутафина, экс-уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посоветовала ничего не принимать на веру, проверять все документы и номера, с которых звонят неизвестные люди, чтобы не стать жертвой мошенников. Она добавила, что нужно внимательно подходить к предложениям, которые могут нести быструю выгоду, передает РИА Новости.

Ничего не брать на веру — все подлежит проверке, не лениться читать документы, написанные даже самым мелким почерком, потребовать время для изучения их. Любое малое сомнение, когда в ваше личное пространство вторгается неизвестное лицо, мы видим на гаджетах неизвестный контакт, мы видим, что к вам обращается неизвестный человек с предложением, это всегда должно насторожить, — сказала она.

Она отметила, что в настоящее время молодежь часто привлекается к ответственности как дропперы — посредники в мошеннических схемах. Мошенничество, по ее словам, развивается стремительными темпами, при этом организаторы преступных групп нередко уходят от ответственности, а ее несут молодые люди.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что блокировка спама и отключение доступа приложений к камере и микрофону защитят россиян от атак мошенников. По его словам, злоумышленники работали как конвейер, день за днем придумывая новые методы обмана доверчивых граждан.