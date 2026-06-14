«Фигура речи»: политолог о словах Трампа про сделку с Ираном 14 июня

США и Иран не подпишут мирное соглашение 14 июня, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, пока стороны конфликта выставляют друг другу завышенные требования через СМИ и публичные высказывания.

Заключение сделках 14 июня — это фигура речи. То, что сейчас фигурирует в СМИ, — это желаемый вариант договора со стороны Ирана. Иран по максимуму выставляет свои претензии, потому что ему нужно выглядеть победителем. Однако очевидно, что на многие из этих требований американцы просто не пойдут. Например, $300 млрд [помощи Ирану со стороны США и их союзников]. Эту сумму США не будут готовы просто так заплатить Ирану. Эта сумма сопоставима с теми деньгами, которые американцы передали Украине после начала конфликта. То есть многие требования со стороны Ирана кажутся завышенными, и понятно, что США не пойдут на такие условия, ― сказал Блохин.

Политолог отметил, что, несмотря на завышенные требования Ирана, американский президент Дональд Трамп заявляет о готовности США в переговорам. Собеседник также добавил, что договоренности будут достигнуты за закрытыми дверями, а не в публичном пространстве.

Все могут предъявлять ультимативные завышенные претензии, но как все будет на самом деле, никто не узнает, так как переговоры будут проходить за закрытыми дверями. Я думаю, что в ходе этих закрытых переговоров все будут готовы к компромиссам, в том числе и Иран сократит свои требования. Главное — начать переговорный процесс. Пока этого процесса нет, мы видим лишь желаемый результат со стороны Ирана. Ему придется пойти на компромиссы, и американцы тоже будут вынуждены сделать шаги навстречу. Сейчас в медийном пространстве каждому нужно выглядеть победителем, а американцам — хотя бы начать переговоры, ― резюмировал Блохин.

Ранее Трамп заявил, что подписание сделки США и Ирана запланировано на воскресенье, 14 июня. По его словам, после этого Ормузский пролив будет полностью разблокирован.