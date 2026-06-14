В Южной Корее подорожало собачье мясо В Южной Корее суп из собачьего мяса стал вдвое дороже говядины

Суп из собачьего мяса в Южной Корее подорожал перед введением запрета на его продажу, рассказал РИА Новости местный житель. Стоимость традиционного блюда посинтхан в ресторанах примерно вдвое превышает цены на популярные супы и мясные блюда из говядины.

Сейчас одна порция супа посинтхан из собачьего мяса стоит около 30 тысяч вон, а порция вареного собачьего мяса весом 200 граммов — около 50 тысяч вон (2,3 тыс. рублей), — сказал он.

По его словам, до конца 2026 года блюда из собачьего мяса еще можно будет заказать в заведениях, однако с февраля 2027 года их продажа будет полностью запрещена. Посинтхан относится к категории традиционных летних блюд, которые, согласно распространенным представлениям, помогают восстановить силы и легче переносить жару.

С 7 февраля 2027 года в Южной Корее вступит в силу закон, запрещающий разведение, убой и продажу собак для употребления в пищу. За нарушение предусмотрены штрафы и тюремное заключение, при этом отдельной ответственности за покупку или употребление собачьего мяса документ не устанавливает.

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