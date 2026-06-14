Мечтавший потолстеть мужчина «приобрел» гастрит за крупную сумму

Житель Китая, работающий водителем грузовика, мечтал набрать вес и потратил 10 тыс. юаней (106 тыс. рублей) на разрекламированные одной блогершей онлайн-продукты и в итоге оказался в больнице, сообщает издание South China Morning Post. Вместо долгожданного увеличения массы тела мужчина за месяц похудел на 6,5 килограмма, а медики поставили ему диагноз «хронический гастрит».

Известно, что 34-летний Лю при росте 178 сантиметров весил всего 63 килограмма. Он обратился к девушке по фамилии Чэнь, которая пообещала ему помощь с набором веса с помощью травяных сборов, якобы улучшающих пищеварение.

После старта терапии у пациента закружилась голова, появилось газообразование в животе и участились ночные позывы к мочеиспусканию. На жалобы интернет-гуру ответила, что таким образом организм «очищается от токсинов», и убедила его приобрести еще больше продукции. Впоследствии оказалось, что дорогие биодобавки представляли собой обычные пробиотики и пищевые волокна, принимаемые в чрезмерных дозах.

Ранее исследователи из Медицинского университета Нинся выяснили, что периодическое голодание способно увеличивать концентрацию «вредного» холестерина, который провоцирует закупорку кровеносных сосудов. Также отмечено, что на фоне такой схемы питания, помимо уменьшения жировой прослойки, наблюдается и потеря мышечной массы.