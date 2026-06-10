Ученые из США доказали вред интервального голодания

Интервальное голодание может повысить уровень «плохого» холестерина, сообщает KP.RU со ссылкой на исследование ученых из Медицинского университета Нинся. Такой холестерин способен «забивать» сосуды.

Сообщается, что при интервальном голодании, помимо уровня жировой массы, снижается и количество мышц. Особенно явно такой эффект наблюдается у людей старше 50 лет.

Чтобы минимизировать риски при интервальном голодании, специалисты советуют включать в режим силовые тренировки для сохранения мышечной массы. Также рекомендуется в период приема пищи в первую очередь употреблять продукты, богатые белком, например мясо, рыбу и бобовые.

Ранее биохимик Виолетта Оганесян рассказала, что недосып и создание резкого дефицита калорий являются главными ошибками, мешающими эффективному похудению. По ее словам, даже при «научном» подходе к диетам организм запускает скрытые механизмы саботажа, о которых редко говорят открыто.