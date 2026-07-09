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09 июля 2026 в 10:16

«Чтоб ты сдохла»: Бьянка рассказала о травле из-за лишнего веса

Певица Бьянка вспомнила, как ее травили из-за лишнего веса

Певица Бьянка Певица Бьянка Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Певица Бьянка на концерте «Звезды хайпа» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» рассказала NEWS.ru, как в Сети ее травили из-за проблем с лишним весом. По ее словам, она не могла избавиться от лишних килограммов из-за проблем со здоровьем и очень переживала из-за этого.

Когда я была большего размера, мне писали просто каждый день: «Ты жирная тварь, чтоб ты сдохла, я тебя найду». Там такие вещи были, что я перестала в какой-то момент просто все это читать. Я реагировала достаточно болезненно, потому что я знала, что не худая. Мне и так самой было очень обидно, что я не могу похудеть. А тут еще у меня не поддержка со стороны, так сказать, двух с половиной миллионов подписчиков, а наоборот, какой-то жуткий хейт, как будто его кто-то заказал, — сказала Бьянка.

В 2024 году певица похудела на 40 килограммов с помощью эндокринолога. Сейчас артистка вернулась к нарядам, подчеркивающим ее стройную фигуру. Для концерта «Звезды хайпа» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» она выбрала ультрамини и черные колготки в сетку.

Ранее Бьянка призналась, что сейчас находится в статусе свободной девушки. По ее словам, покорить ее сердце может мужчина с целым набором качеств, среди которых умение классно заниматься сексом.

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