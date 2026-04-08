Продюсер ответил, как Бьянка может сохранить свою популярность

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) должна прислушиваться к мнению своей аудитории, чтобы сохранить популярность, заявил NEWS.ru музыкальный критик Павел Рудченко. Так он отреагировал на призыв звезды к публике извиниться за обесценивание ее танцев. Продюсер посоветовал исполнительнице пересмотреть свои наряды и манеру поведения.

Я считаю Бьянку уже действительно укоренившейся в статусе королевы русского R&B. Это звание налагает определенное поведение. Она рэпер, конечно, но, когда одевается вычурно и сексуально двигается, накладываются возрастные нюансы. И поэтому мне не совсем понятно ее возмущение. Здесь нужно держать нос по ветру и просто прислушиваться к тому, что от нее ожидает публика. Вот тогда она будет в теме, и тогда, соответственно, ее захотят видеть ее слушатели, — высказался Рудченко.

Он подчеркнул, что Бьянке в ее возрасте не следует радикально менять имидж. Однако, по мнению продюсера, важно уже сейчас стремиться к тому, чтобы люди воспринимали ее как зрелую артистку. При этом, добавил критик, со временем это неизбежно приведет к тому, что певице придется уступить место на сцене молодым исполнителям.

Именно молодежь будет показывать динамичные и красивые танцы. Поэтому, думаю, пока рано говорить, что Бьянке стоит более скромно одеваться, сценический костюм все-таки предполагает определенные послабления. Но стоит уже задуматься, что постепенно вполне будет адекватна смена нарядов и поведения на сцене. Этого, видимо, и ждут ее фанаты, — резюмировал Рудченко.

