Продюсер ответил, как Бьянка может сохранить свою популярность

Продюсер Рудченко: Бьянке стоит прислушаться к аудитории для сохранения карьеры

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) должна прислушиваться к мнению своей аудитории, чтобы сохранить популярность, заявил NEWS.ru музыкальный критик Павел Рудченко. Так он отреагировал на призыв звезды к публике извиниться за обесценивание ее танцев. Продюсер посоветовал исполнительнице пересмотреть свои наряды и манеру поведения.

Я считаю Бьянку уже действительно укоренившейся в статусе королевы русского R&B. Это звание налагает определенное поведение. Она рэпер, конечно, но, когда одевается вычурно и сексуально двигается, накладываются возрастные нюансы. И поэтому мне не совсем понятно ее возмущение. Здесь нужно держать нос по ветру и просто прислушиваться к тому, что от нее ожидает публика. Вот тогда она будет в теме, и тогда, соответственно, ее захотят видеть ее слушатели, — высказался Рудченко.

Он подчеркнул, что Бьянке в ее возрасте не следует радикально менять имидж. Однако, по мнению продюсера, важно уже сейчас стремиться к тому, чтобы люди воспринимали ее как зрелую артистку. При этом, добавил критик, со временем это неизбежно приведет к тому, что певице придется уступить место на сцене молодым исполнителям.

Именно молодежь будет показывать динамичные и красивые танцы. Поэтому, думаю, пока рано говорить, что Бьянке стоит более скромно одеваться, сценический костюм все-таки предполагает определенные послабления. Но стоит уже задуматься, что постепенно вполне будет адекватна смена нарядов и поведения на сцене. Этого, видимо, и ждут ее фанаты, — резюмировал Рудченко.

Ранее певица Ольга Серябкина заявила, что ни она сама, ни исполнительница Елена Темникова не делали попыток помириться. По словам артистки, после ухода из группы Serebro ни у нее, ни у ее бывшей коллеги не возникло искреннего желания восстановить общение.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроны ВСУ добрались до трех жителей Белгородской области
Ряд зарубежных банков захотели отказаться от российского рынка
Россиянка жестоко убила мужа за улыбку и отказ платить ипотеку
На Кипре ушла из жизни блокадница-долгожительница
Иран «повесил замок» на Ормузский пролив
Премьер Пакистана озвучил первые подробности переговоров Ирана и США
Украинцам платят тысячи долларов за митинги против Орбана в Венгрии
Сенатор раскрыл главный урок, который США получили в Иране
«В Европейском союзе нас не ждут»: в Армении призвали не выходить из ЕАЭС
В Ростовской области нашли тело мужчины, убившего своих родителей
В МИД России опровергли кооперацию с Францией по Ближнему Востоку
Стало известно, зачем США возобновили атаки на Иран после перемирия
«Накипело»: адвокат напавшего на учительницу подростка вышла с заявлением
Захарова ответила на требование Баку не упоминать Карабах
«Держал кисть до последнего дня»: фото с выставки к 90-летию Говорухина
Заключенный поддался соблазну и сбежал из колонии ради «ночи любви»
Захарова усомнилась в честности ЕС по ядерному договору
Раскрыта тайна логотипа мессенджера MAX
Трехлетнюю девочку после побега из детсада искусали бездомные собаки
Появились кадры, как украинские инкассаторы в туалете проставляют печати
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

