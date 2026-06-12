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12 июня 2026 в 02:55

Синоптик раскрыла, чего ждать москвичам на День России

Синоптик Позднякова: в Москве на День России ожидается жара до плюс 31 градус

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Жаркая погода с температурой до плюс 31 градуса ожидается в Москве на День России, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, местами возможны кратковременные осадки и гроза.

В пятницу в Москве есть вероятность установления нового суточного температурного рекорда тепла, — сказала Позднякова.

По словам синоптика, ночью 12 июня в столице прогнозируется небольшая облачность без осадков. Днем температура воздуха составит от плюс 29 до плюс 31 градуса, а по области воздух прогреется до плюс 31 градуса.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил: уличные парковки в Москве будут бесплатными 12 и 13 июня в честь Дня России. Решение принято по поручению мэра города Сергея Собянина, подчеркнул он.

Кроме того, ведущий синоптик Леонид Старков заявил, что тропические ночи в Москве увеличат нагрузку на организм. Он отметил, что при таком явлении температура в темное время суток не опускается ниже 20 градусов.

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