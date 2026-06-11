Синоптик предупредил москвичей о рисках постоянной жары Синоптик Старков: тропические ночи в Москве увеличат нагрузку на организм

Тропические ночи в Москве увеличат нагрузку на организм, заявил Общественной Службе Новостей ведущий синоптик Леонид Старков. Он отметил, что при таком явлении температура в темное время суток не опускается ниже 20 градусов.

Когда период с тропическими ночами продолжается более трех дней, это представляет повышенную нагрузку на организм, поскольку он не получает условий для отдыха в темное время суток, — рассказал Старков.

Синоптик подчеркнул, что сейчас в столице температура превышает норму на 7-9 градусов. По его словам, погода начнет меняться в предстоящие выходные - ожидаются ливни, грозы и град со шквалистым ветром.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что в столичном регионе ожидается резкая смена погоды, после жаркого периода, по прогнозам синоптиков, наступит существенное похолодание, сопровождающееся затяжными дождями. В середине следующей недели в Москве в ночные часы воздух будет остывать до не летних +8 градусов.