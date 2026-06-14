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14 июня 2026 в 11:25

Губернатор рассказал об атаке ВСУ на Тульскую область

Тульский губернатор Миляев: никто не пострадал при атаке ВСУ на Новомосковск

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Никто не пострадал в результате атаки украинских БПЛА в Новомосковске Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в МАКС. По его словам, последствия уточняются.

В Новомосковске провел заседание оперативного штаба. В результате атаки украинских БПЛА никто не пострадал, последствия устраняются, — написал Миляев.

До этого Миляев рассказал, что фрагменты сбитых украинских БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий в Новомосковске. В регионе сохраняется опасность новых атак.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по жилому дому в Орле погиб мирный житель. Еще девять человек получили травмы и им сейчас оказывали помощь.

Также губернатор Александр Хинштейн сообщил, что две женщины пострадали в приграничных районах Курской области в результате атак украинских беспилотников. Обе госпитализированы.

Дмитрий Миляев
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