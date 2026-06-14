Губернатор рассказал об атаке ВСУ на Тульскую область

Губернатор рассказал об атаке ВСУ на Тульскую область Тульский губернатор Миляев: никто не пострадал при атаке ВСУ на Новомосковск

Никто не пострадал в результате атаки украинских БПЛА в Новомосковске Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в МАКС. По его словам, последствия уточняются.

В Новомосковске провел заседание оперативного штаба. В результате атаки украинских БПЛА никто не пострадал, последствия устраняются, — написал Миляев.

До этого Миляев рассказал, что фрагменты сбитых украинских БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий в Новомосковске. В регионе сохраняется опасность новых атак.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по жилому дому в Орле погиб мирный житель. Еще девять человек получили травмы и им сейчас оказывали помощь.

Также губернатор Александр Хинштейн сообщил, что две женщины пострадали в приграничных районах Курской области в результате атак украинских беспилотников. Обе госпитализированы.