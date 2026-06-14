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14 июня 2026 в 10:44

Россиянам рассказали, к чему притягиваются шаровые молнии

Академик Бычков: шаровые молнии притягиваются к телефонам и лампочкам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Шаровые молнии притягиваются к телефонам, компьютерам, бытовым электроприборам, лампочкам и к людям, заявил РИА Новости академик РАЕН, ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков. По его словам, они заряжены и состоят из плазмы.

Шаровая молния заряжена и состоит из плазмы, она будет притягиваться к включенным электроприборам, проводам, лампочкам, — сказал Бычков.

Эксперт посоветовал выключать электроприборы на время грозы и держаться подальше от них. Он добавил, что мощность шаровых молний сравнима с энергией нескольких взрывчаток.

Ранее сообщалось, что в России были зафиксированы случаи появления шаровых молний. Опасные явления наблюдались в городе Пионерском Калининградской области, а также в СНТ в пригороде Омска. Специалисты Гидрометцентра отметили, что наблюдения за шаровыми молниями не ведутся и климатические исследования в этой области не проводятся.

До этого Бычков заявил, что шаровые молнии бывают размером от 20 сантиметров до 100 метров и имеют пять основных цветов — желтый, оранжевый, красный, белый и голубой. Некоторые очевидцы видят зеленую молнию, но на самом деле это оптическая иллюзия, отметил он.

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