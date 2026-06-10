Шаровые молнии атаковали российские города

В России вновь зафиксированы случаи появления шаровых молний, пишет Telegram-канал SHOT. На этот раз опасные явления наблюдались в городе Пионерский Калининградкой области, а также в СНТ в пригороде Омска.

В первом случае очевидцам удалось заснять шаровую молнию, которая двигалась вверх по необычной траектории, а затем исчезла в небе. В Омске молния попала в здание изолятора, что привело к небольшому возгоранию и временным отключениям электричества в части района.

Специалисты Гидрометцентра отметили, что наблюдения за шаровыми молниями не ведутся, и климатические исследования в этой области не проводятся.

Ранее сообщалось, что в Шенкурске Архангельской области шаровая молния ударила в двухквартирный деревянный дом, повредив обшивку и внутреннюю часть стены. Еще один инцидент произошел в селе Сторожевск в Коми, где после удара шаровой молнии загорелся частный дом.

До этого ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков рассказал, что для защиты от шаровой молнии необходимо закрыть все окна и двери. Он отметил, что в домах нужно также заблокировать дымоход.