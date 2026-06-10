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10 июня 2026 в 11:30

На западе Москвы полыхают балконы сразу на нескольких этажах

В Москве на улице Авиаторов горят балконы в многоэтажке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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На западе Москвы произошел пожар в многоквартирном доме: в 17-этажном здании на улице Авиаторов горят балконы на нескольких этажах, передает Telegram-канал «112». Информации о пострадавших пока не поступало, площадь возгорания уточняется. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее сообщалось о трех природных пожарах общей площадью 31,4 гектара на территории Пуровского и Красноселькупского районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Благодаря усилиям экстренных служб один из действующих очагов возгорания уже удалось локализовать.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пожару в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», вспыхнувшему после атаки ВСУ, присвоили высокий четвертый ранг сложности. По его словам, ситуация остается крайне сложной.

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