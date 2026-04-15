Этот пудинг из кулича — элегантное спасение для пасхальных остатков. Минимум усилий, а результат впечатляет

Сложно поверить, что из подсохшего пасхального кулича можно создать столь изысканный десерт. Черствая выпечка, пропитанная ванильным заварным кремом и дополненная шоколадом, преображается в нежнейший теплый пудинг с хрустящей карамельной верхушкой.

Что понадобится

Кулич (черствый) — 500–600 г, сливки 20% — 250 мл, молоко — 250 мл, сахар — 150 г, масло сливочное — 70 г, яйца — 3 шт., шоколад горький — 80 г, мармелад апельсиновый — 50 г, масло сливочное (для формы) — 10 г, ванильный экстракт — 1 ч. л., соль — 1 щепотка.

Как готовлю

Кулич освобождаю от корочек. Корочки выкладываю на дно и бортики формы, смазанной маслом. Мякоть нарезаю кубиками по 2 см.

Для крема в сотейнике смешиваю сливки, молоко, 100 г сахара и нарезанное масло. Нагреваю до растворения. Яйца взбиваю с солью и ванилью.

Тонкой струйкой вливаю горячую молочную смесь, постоянно помешивая. Возвращаю в сотейник, прогреваю на медленном огне до загустения.

Заливаю горячим кремом кубики кулича, перемешиваю. Оставляю на 30 минут для пропитки.

Духовку разогреваю до 175°C. Шоколад рублю. В форму выкладываю пропитанную массу, распределяю шоколад и мармелад. Посыпаю оставшимся сахаром (50 г). Запекаю 25–30 минут до золотистой корочки.

Дмитрий Демичев
Успенская поделилась секретом быстрого похудения
Суд ужесточил наказание фигуранту дела о взрыве на КНС-4
Центральные банки всего мира перешли от скупки золота к его продаже
В Петербурге карманника приговорили к трем годам строгого режима
Калининградцы неожиданно лишились света
Украина, «Дружба», «Пакш-2»: как теперь изменятся отношения РФ и Венгрии
Политолог назвал неприемлемое для Ирана условие Трампа
Внук Пугачевой показал редкое фото с бабушкой
В Иране выразили благодарность России за помощь в одном вопросе
В СВОП объяснили, возможен ли международный трибунал по Украине
«Будто нож вставили и режут»: сосед насиловал подружку своих внуков
Вэнс посоветовал папе римскому быть осторожнее в высказываниях
Эндокринолог предостерегла от употребления сырых суши и роллов
Баста сделал неожиданное заявление о своем дне рождения
В Венгрии раскрыли, есть ли альтернатива российскому атому
Кравцов назвал классы, в которых будут ставить оценку за поведение
Роскосмос назвал дату запуска «Прогресса» к МКС
Двое ярославцев получили 13 лет «строгача» за шпионаж
Смертоносный «хлам», ликвидация диверсантов: новости СВО к вечеру 15 апреля
«Это не последняя моя игра»: где продолжит карьеру Александр Овечкин
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
