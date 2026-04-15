Этот пудинг из кулича — элегантное спасение для пасхальных остатков. Минимум усилий, а результат впечатляет

Сложно поверить, что из подсохшего пасхального кулича можно создать столь изысканный десерт. Черствая выпечка, пропитанная ванильным заварным кремом и дополненная шоколадом, преображается в нежнейший теплый пудинг с хрустящей карамельной верхушкой.

Что понадобится

Кулич (черствый) — 500–600 г, сливки 20% — 250 мл, молоко — 250 мл, сахар — 150 г, масло сливочное — 70 г, яйца — 3 шт., шоколад горький — 80 г, мармелад апельсиновый — 50 г, масло сливочное (для формы) — 10 г, ванильный экстракт — 1 ч. л., соль — 1 щепотка.

Как готовлю

Кулич освобождаю от корочек. Корочки выкладываю на дно и бортики формы, смазанной маслом. Мякоть нарезаю кубиками по 2 см.

Для крема в сотейнике смешиваю сливки, молоко, 100 г сахара и нарезанное масло. Нагреваю до растворения. Яйца взбиваю с солью и ванилью.

Тонкой струйкой вливаю горячую молочную смесь, постоянно помешивая. Возвращаю в сотейник, прогреваю на медленном огне до загустения.

Заливаю горячим кремом кубики кулича, перемешиваю. Оставляю на 30 минут для пропитки.

Духовку разогреваю до 175°C. Шоколад рублю. В форму выкладываю пропитанную массу, распределяю шоколад и мармелад. Посыпаю оставшимся сахаром (50 г). Запекаю 25–30 минут до золотистой корочки.