Тюрьма за перформанс с куличом: изобретательной кальянщице вынесли приговор

Суд вынес приговор «изобретательной» кальянщице, которая устроила «перформанс с куличом». Какие подробности известны, что именно она сделала, какой срок получила и почему?

Что известно о девушке, сделавшей кальян на куличе

В середине апреля в соцсетях распространилось видео, на котором девушка забивает кальян. В качестве чаши для табака она решила использовать пасхальный кулич. Девушка подписала кадры словами «Даже Христос от такого воскрес».

«13 апреля 2026 года фигурантка в баре на улице Сретенке изготовила кальян на основе кулича — традиционного атрибута пасхального праздничного стола. При этом осужденная зафиксировала происходящее на мобильный телефон и в дальнейшем опубликовала указанные материалы в Сети», — сообщили в прокуратуре Москвы.

После того как видео получило огласку, кальянщица удалила кадры. Позднее она выложила пост с извинениями. Против нее возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Telegram-каналы утверждали, что речь идет о 27-летней Ксении. Она родилась в Саранске и работает кальянщицей в Москве. По сведениям источников, у нее есть анкета на сайте для взрослых с платным доступом.

В столичной прокуратуре сообщили, что ранее девушка была условно осуждена. В Сети утверждалось, что в 2025 году ей вменили срок по делу о наркотиках.

«Девушка направила свою изобретательность явно не в то русло», «Перформанс с куличом дорого обойдется. Тем более дама с бэкграундом», — писали комментаторы по ситуации.

Ксения Белоусова Фото: t.me/moscowcourts*

Какой приговор вынесли «изобретательной» кальянщице

С учетом позиции Лефортовской межрайонной прокуратуры вынесен обвинительный приговор в отношении 27-летней девушки, она признана виновной по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

В прокуратуре подчеркнули, что фигурантка совершила преступление в период испытательного срока. Девушка признала вину, уголовное дело рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства.

По приговору суда ей отменено условное осуждение за ранее совершенное преступление и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и 25 дней в колонии общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда.

Могут ли осужденной за кальян на куличе скостить срок

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru счел маловероятным сценарий, при котором осужденной за кальян на куличе могут скостить срок. По его словам, итоговые три года и 25 дней лишения свободы связаны не столько с самим эпизодом с пасхальной пищей, сколько с отменой условного срока по предыдущему приговору.

«В соответствии с адвокатской этикой я не могу комментировать конкретное уголовное дело с осужденной за кальян на куличе москвичкой. Однако в аналогичных ситуациях общая правовая логика выглядит следующим образом. По части 1 статьи 148 УК РФ максимальное наказание — до года лишения свободы. Само по себе это преступление относится к категории небольшой тяжести», — отметил Жорин.

Он пояснил, что суд вправе назначить окончательное наказание по совокупности приговоров. Согласно разъяснениям Верховного суда, при новом умышленном преступлении небольшой или средней тяжести судья должен учитывать характер обоих преступлений, данные о личности и поведение осужденного в испытательный срок. По словам адвоката, отмена условного наказания в такой ситуации — не автоматическая обязанность, а вопрос судебной оценки. Жорин добавил, что если апелляционный суд сочтет, что суд первой инстанции недостаточно обосновал назначенный срок, он может быть снижен.

