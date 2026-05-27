Адвокат ответил, могут ли осужденной за кальян на куличе скостить срок Адвокат Жорин: маловероятно, что осужденной за кальян на куличе скостят срок

Москвичке, осужденной за приготовление кальяна на куличе, вряд ли скостят срок, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, итоговые три года и 25 дней лишения свободы связаны не столько с самим эпизодом с пасхальной пищей, сколько с отменой условного срока по предыдущему приговору.

В соответствии с адвокатской этикой я не могу комментировать конкретное уголовное дело с осужденной за кальян на куличе москвичкой. Однако в аналогичных ситуациях общая правовая логика выглядит следующим образом. По части 1 статьи 148 УК РФ максимальное наказание — до года лишения свободы. Само по себе это преступление относится к категории небольшой тяжести. Поэтому итоговые три года и 25 дней, судя по опубликованным данным, связаны не столько с наказанием за эпизод с куличом, сколько с тем, что новое дело пришлось на период условного срока по предыдущему приговору. В такой ситуации суд вправе назначить окончательное наказание по совокупности приговоров. Шанс на смягчение в апелляции есть, но говорить о нем как о гарантированном было бы неправильно, — пояснил Жорин.

Он отметил, что, согласно разъяснениям Верховного суда, при новом умышленном преступлении небольшой или средней тяжести судья должен учитывать характер обоих преступлений, данные о личности и поведение осужденного в испытательный срок. По словам адвоката, отмена условного наказания в такой ситуации — не автоматическая обязанность, а вопрос судебной оценки. Жорин добавил, что, если апелляционный суд сочтет, что суд первой инстанции недостаточно обосновал назначенный срок, он может быть снижен.

Ранее сообщалось, что суд в Москве признал виновной 27-летнюю девушку, которая 13 апреля в баре на улице Сретенке изготовила кальян на основе кулича. Происходящее она сняла на видео и опубликовала ролик в социальных сетях.