Адвокат ответил, могут ли осужденной за кальян на куличе скостить срок

Москвичке, осужденной за приготовление кальяна на куличе, вряд ли скостят срок, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, итоговые три года и 25 дней лишения свободы связаны не столько с самим эпизодом с пасхальной пищей, сколько с отменой условного срока по предыдущему приговору.

В соответствии с адвокатской этикой я не могу комментировать конкретное уголовное дело с осужденной за кальян на куличе москвичкой. Однако в аналогичных ситуациях общая правовая логика выглядит следующим образом. По части 1 статьи 148 УК РФ максимальное наказание — до года лишения свободы. Само по себе это преступление относится к категории небольшой тяжести. Поэтому итоговые три года и 25 дней, судя по опубликованным данным, связаны не столько с наказанием за эпизод с куличом, сколько с тем, что новое дело пришлось на период условного срока по предыдущему приговору. В такой ситуации суд вправе назначить окончательное наказание по совокупности приговоров. Шанс на смягчение в апелляции есть, но говорить о нем как о гарантированном было бы неправильно, — пояснил Жорин.

Он отметил, что, согласно разъяснениям Верховного суда, при новом умышленном преступлении небольшой или средней тяжести судья должен учитывать характер обоих преступлений, данные о личности и поведение осужденного в испытательный срок. По словам адвоката, отмена условного наказания в такой ситуации — не автоматическая обязанность, а вопрос судебной оценки. Жорин добавил, что, если апелляционный суд сочтет, что суд первой инстанции недостаточно обосновал назначенный срок, он может быть снижен.

Ранее сообщалось, что суд в Москве признал виновной 27-летнюю девушку, которая 13 апреля в баре на улице Сретенке изготовила кальян на основе кулича. Происходящее она сняла на видео и опубликовала ролик в социальных сетях.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
