У сборной Португалии может смениться тренер после ЧМ Журналист Крук: Мартинес покинет сборную Португалии после ЧМ

Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес покинет свой пост после чемпионата мира, заявил журналист Алекс Крук на своей странице в соцсети. По его словам, испанский специалист решил не продлевать действующий контракт.

Также сообщается, что следующим местом его работы может стать один из клубов Английской премьер-лиги. Мартинес возглавляет сборную Португалии с 2023 года, за это время команда под его руководством выиграла Лигу наций сезона-2024/25.

Ранее сборные Испании и Кабо-Верде сыграли вничью (0:0) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Главным героем встречи стал 40-летний вратарь африканской команды Возинья. Он отразил семь ударов по воротам. После матча количество подписчиков в соцсетях Возиньи увеличилось до 6,9 млн.

Экс-голкипер сборной СССР ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что испанцы вышли чересчур уверенными в себе на матч против сборной Кабо-Верде и поплатились за это. По его словам, на чемпионате мира нельзя недооценивать соперников.