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16 июня 2026 в 16:10

Ветеран «Спартака» осудил лидера сборной Испании за матч против Кабо-Верде

Кавазашвили раскритиковал игру Ямаля в матче против Кабо-Верде на ЧМ-2026

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Испанцы вышли чересчур уверенными в себе на матч против сборной Кабо-Верде и поплатились за это, заявил NEWS.ru экс-голкипер сборной СССР ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. По его словам, на чемпионате мира нельзя недооценивать соперников. Кавазашвили признался, что разочарован игрой лидера сборной Испании Ламина Ямаля.

Испанцы не смогли собраться ни в первом, ни во втором тайме. Я был разочарован игрой Ямаля. Он вышел во втором тайме без настроения. Было видно, что он обижен тем, что его не выпустили на поле с первых минут. Ямаль постоянно находился на фланге, старался сделать несколько финтов, но не смещался в середину, как он делает в «Барселоне». В матчах за свой клуб он все время бьет, старается усилить атаку прострелами, точными навесами. Это говорит о большой обиде высочайших мастеров футбола, — сказал Кавазашвили.

Ранее сборные Испании и Кабо-Верде сыграли вничью (0:0) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Главным героем встречи стал 40-летний вратарь африканской команды Возинья. Он отразил семь ударов по воротам. После матча количество подписчиков в соцсетях Возиньи увеличилось до 6,9 млн.

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Кабо-Верде
Кирилл Николаев
К. Николаев
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