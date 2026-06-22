Сборная Уругвая упустила победу над дебютантом Кабо-Верде на ЧМ-2026 Сборные Уругвая и Кабо-Верде сыграли со счетом 2:2 на чемпионате мира по футболу

Сборные Уругвая и Кабо-Верде сыграли вничью со счетом 2:2 во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Матч между командами состоялся в Майами, штат Флорида, США.

Голы в матче забили Максимилиано Араухо и Агустин Каноббио за Уругвай, а Кевин Ленини и Элио Варела — за Кабо-Верде. Ленини покинул поле на 70-й минуте, а Жилсон Беншимол, нападающий Кабо-Верде, провел на поле 58 минут.

Для Кабо-Верде это был второй матч в истории чемпионатов мира. До этого команда сыграла вничью с Испанией (0:0). В турнирной таблице группы H лидирует Испания с четырьмя очками. Следующие по очкам Кабо-Верде и Уругвай (по два очка), а замыкает квартет Саудовская Аравия с одним очком.

В заключительном туре Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде встретится с Саудовской Аравией. Эти поединки запланированы на ночь на 27 июня по московскому времени.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Кабо-Верде Возинья достиг отметки в 2 млн подписчиков в соцсетях после матча ЧМ против Испании, который завершился нулевой ничьей. Вратарь отразил семь ударов по своим воротам.