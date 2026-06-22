Футболист российского клуба сотворил историю для Кабо-Верде на ЧМ Полузащитник «Краснодара» Ленини забил первый гол Кабо-Верде в истории ЧМ

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини забил первый в истории гол сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира. Он отличился на 21-й минуте матча второго тура группового этапа против Уругвая.

Кабо-Верде впервые участвует в мундиале, пробившись на турнир после четвертьфинала Кубка африканских наций в 2023 году. В первом туре команда сыграла вничью с Испанией (0:0).

В стартовом составе вышел также Жилсон Беншимол из РПЛ. Первым среди игроков чемпионата России на турнире отличился Мохаммад Мохеби («Ростов») в матче Ирана с Новой Зеландией.

Всего на ЧМ-2026 выступают 11 представителей РПЛ. На счету Ленини четыре гола в 33 матчах за сборную. За «Краснодар» он играет с 2022 года, проведя в прошлом сезоне 39 матчей и забив два мяча. Чемпионат мира завершится 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Кабо-Верде Возинья достиг отметки в 2 млн подписчиков в социальных сетях после матча чемпионата мира против Испании, который завершился нулевой ничьей. Вратарь отразил семь ударов по своим воротам. Экс-голкипер сборной СССР ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отметил, что спортсмен провел блестящий матч. По его мнению, футболист сыграл как легендарный советский вратарь Лев Яшин в лучшие годы.