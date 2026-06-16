Вратарь Кабо-Верде Возинья во время матча против Испании на чемпионате мира по футболу FIFA 2026

«Блестяще сыграл»: Кавазашвили сравнил вратаря Кабо-Верде с Яшиным Кавазашвили: вратарь Кабо-Верде в матче с Испанией сыграл как Яшин в лучшие годы

Вратарь Кабо-Верде Возинья провел блестящий матч против Испании на чемпионате мира-2026, заявил NEWS.ru экс-голкипер сборной СССР ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. По его мнению, футболист сыграл как легендарный советский вратарь Лев Яшин в лучшие годы.

Я был очень удивлен игрой вратаря. Он блестяще сыграл в этом матче, как Яшин в лучшие годы. Он был королем в своей вратарской площадке, успешно выходил на все верховые мячи, ни одного гола не пропустил — или брал намертво или надежно отбивал. Вот так надо играть вратарям, — отметил Кавазашвили.

Ранее сборные Испании и Кабо-Верде сыграли вничью (0:0) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Главным героем встречи стал 40-летний вратарь африканской команды Возинья. Он отразил семь ударов по воротам. После матча количество подписчиков в соцсетях Возиньи увеличилось до 6 млн.

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что Возинья поймал кураж в игре против Испании. По его мнению, 40-летний футболист провел матч жизни.