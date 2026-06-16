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16 июня 2026 в 12:54

«Матч жизни»: Нигматуллин восхитился игрой вратаря Кабо-Верде на ЧМ-2026

Нигматуллин: вратарь Кабо-Верде Возинья провел матч жизни против Испании

Фото: Alexandra Fechete/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Вратарь Кабо-Верде Возинья поймал кураж в игре против Испании на чемпионате мира, заявил NEWS.ru экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. По его мнению, 40-летний футболист провел матч жизни. Нигматуллин отметил непростую судьбу Возиньи.

У вратарей бывают такие истории, когда они ловят кураж. Это был его звездный час. Для Возиньи это матч всей жизни. Он начал играть в 25 лет, у него непростая судьба, играет во втором дивизионе Португалии. Даже из вратарей редко кто играет до 40 лет на чемпионате мира. Да, играет Мануэль Нойер, но это исключение из правил. Вполне возможно, что уже в следующем матче Возинье набьют много голов. Но будем надеяться, что он достойно проведет оставшиеся матчи, — сказал Нигматуллин.

По его мнению, несмотря на великолепную игру против Испании, Возинья не сможет перейти в клуб более высокого уровня. Нигматуллин отметил, что в 40 лет у вратаря не бывает скачка в карьере.

В 40 лет у вратаря уже не может произойти скачок в карьере. Рост подписчиков в соцсетях – да. Даже Нойер в 40 лет лишь на год продлил контракт с «Баварией», и то он будет играть редко, а основным вратарем будет молодой Йонас Урбиг. Это красивая история, но без продолжения, — добавил Нигматуллин.

Ранее сборные Испании и Кабо-Верде сыграли вничью (0:0) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Главным героем встречи стал 40-летний вратарь африканской команды Возинья. Он отразил семь ударов по воротам. После матча количество подписчиков в соцсетях Возиньи увеличилось до 6 млн.

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