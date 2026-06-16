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16 июня 2026 в 22:23

Стало известно о новых пострадавших в результате атак ВСУ в Курской области

Хинштейн: два человека пострадали в результате атак ВСУ в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Курской области в результате атак были ранены два человека, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, 46-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и акубаротравму, а 59-летний мирный житель — слепые осколочные ранения.

Еще двое раненых в курском приграничье. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Малое Солдатское Беловского района. <...> Еще одна атака пришлась рядом с частным домом, — написал Хинштейн.

Ранее Министерство обороны России обнародовало список и адреса европейских предприятий, где производят дроны для нужд Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, цеха находятся в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. При этом в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции производят комплектующие для дронов, добавили в министерстве.

До этого в правительстве ЛНР также сообщили, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Кременской муниципальный округ Луганской Народной Республики загорелись здания сельского клуба и библиотеки в селе Новоникольском. По данным властей, в библиотеке огнем уничтожены книжные фонды, а в клубе полностью вышли из строя современная техника и аппаратура.

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