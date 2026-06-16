Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 16:49

В ЛНР рассказали, какой урон нанесла новая атака дронов ВСУ

Клуб и библиотека с книгами сгорели при атаке беспилотника в ЛНР

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Кременской муниципальный округ Луганской Народной Республики загорелись здания сельского клуба и библиотеки в селе Новоникольское, сообщили в региональном правительстве в МАКСе. По данным властей, в библиотеке огнем уничтожены книжные фонды, а в клубе полностью вышла из строя современная техника и аппаратура.

Ночью из-за вражеской атаки БПЛА в селе Новоникольское Кременского муниципального округа произошло возгорание сельского клуба и библиотеки. В результате удара в библиотеке сгорели книги, в клубе — современная техника и аппаратура. Обошлось без пострадавших, — сказано в сообщении.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины в Сватовском муниципальном округе пострадали два мирных жителя. По его словам, ранения получили трехлетняя девочка и ее 35-летняя мать.

Утром 16 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 172 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей.

Регионы
ЛНР
беспилотники
ВСУ
клубы
библиотеки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росфинмониторинг внес две организации в список террористов и экстремистов
Россия приветствовала интерес Лаоса к развитию связей с ЕАЭС и БРИКС
Стало известно, может ли Шурыгина получить больший срок за попытку скрыться
В Кремле рассказали о планах Путина в ходе саммита Россия — АСЕАН 18 июня
Искусство замедляться: как интерьер помогает переключиться после работы
Роман Курцын рассказал, чем удивил Хабенский на съемках фильма «Огонь»
Военэксперт назвал главную особенность комплекса «Волна купол гарант»
Путин даст торжественный прием в Казани
Стало известно, почему Леонтьев поднял сумму гонорара до 17 млн рублей
Российская нефть и забитые танкеры побили рекорды вопреки санкциям
Десятки человек пришлось эвакуировать из здания в Москве из-за гранат
«Поцеловал кобру»: Роман Курцын рассказал о самом страшном трюке в кино
Энергетик ответил, что может попасть под новые санкции G7 против России
«До конца не понятен»: климатолог о холодном пятне над Атлантикой
Под Белгородом нашли бездыханное тело мужчины
Слуцкий раскрыл значение саммита Россия — АСЕАН в Казани
Марочко рассказал об успехах ВС России в Запорожской области
Ушаков ответил на вопрос об организации встречи Путина с Зеленским в США
Тарасова обвинила ISU в отсутствии совести из-за отстранения россиян
«‎Все были там»: Том Холланд ответил на слухи о свадьбе с Зендеей
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.