В ЛНР рассказали, какой урон нанесла новая атака дронов ВСУ Клуб и библиотека с книгами сгорели при атаке беспилотника в ЛНР

В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Кременской муниципальный округ Луганской Народной Республики загорелись здания сельского клуба и библиотеки в селе Новоникольское, сообщили в региональном правительстве в МАКСе. По данным властей, в библиотеке огнем уничтожены книжные фонды, а в клубе полностью вышла из строя современная техника и аппаратура.

Ночью из-за вражеской атаки БПЛА в селе Новоникольское Кременского муниципального округа произошло возгорание сельского клуба и библиотеки. В результате удара в библиотеке сгорели книги, в клубе — современная техника и аппаратура. Обошлось без пострадавших, — сказано в сообщении.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины в Сватовском муниципальном округе пострадали два мирных жителя. По его словам, ранения получили трехлетняя девочка и ее 35-летняя мать.

Утром 16 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 172 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей.