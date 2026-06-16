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16 июня 2026 в 22:20

Скандальная гонщица Багдасарян может стать банкротом из-за долгов

ФНС потребовала признать банкротом участницу уличных гонок Мару Багдасарян

Мара Багдасарян Мара Багдасарян Фото: Социальные сети
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Управление ФНС России по Кировской области подало заявление о признании банкротом участницы уличных гонок Мары Багдасарян, передает ТАСС. Заседание Арбитражного суда Москвы назначено на 13 июля.

Судья Лифинцев В. Н., рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления УФНС России по Кировской области о признании несостоятельным (банкротом) Багдасарян Мары Эльмаровны, <...> определил принять к производству заявление, <...> возбудить производство по делу, — говорится в решении суда.

Причину требований налоговой инспекции не уточняют. Багдасарян «прославилась» после злостного уклонения от уплаты штрафов за нарушения ПДД и использования поддельного больничного листа. В отношении стритрейсерши в суд поступило более 70 административных материалов, она также выступала свидетелем по уголовному делу, связанному с ДТП.

В 2025 году сообщалось, что Мара Багдасарян задолжала Федеральной налоговой службе более 1,5 млн рублей. Помимо налогового долга, на ее автомобиль также были оформлены штрафы за проезд по платной дороге.

Общество
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