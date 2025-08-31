День знаний — 2025
31 августа 2025 в 18:17

Mash: скандальная стритрейсерша Багдасарян должна по налогам 1,5 млн рублей

Мара Багдасарян Мара Багдасарян Фото: АГН «Москва»/Андрей Никеричев

Telegram-канал Mash сообщил, что скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян накопила долги на сумму более 1,5 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. Согласно информации канала, помимо налоговой задолженности, на ее автомобиль Mercedes также оформлены штрафы на 2072 рубля за проезд по платной дороге.

Девушка получила известность благодаря участию в нелегальных уличных гонках с многочисленными авариями и административными правонарушениями, включая массовое ДТП на Кутузовском проспекте в Москве и погоню с полицией на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen. Как утверждает Mash, сама Багдасарян отказалась комментировать финансовые проблемы.

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР Геннадий Хазанов, возглавляющий Московский театр эстрады, может иметь задолженность перед ФНС в размере 123 тысяч рублей. По данным издания «Постньюс», в случае неуплаты счета артиста могут быть заблокированы.

Кроме того, московский суд вынес решение о взыскании задолженности по коммунальным платежам с рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко) и его супруги Елены Пинской. Иск был подан Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, однако точная сумма долга, адрес объекта и период отсутствия выплат не раскрываются.

