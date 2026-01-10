Как ускорить обмен веществ с помощью супа? Готовим с имбирем и чили

Для начала приготовьте ароматный бульон. Вам понадобится ровно один литр воды. В кастрюле доведите ее до кипения с добавлением столовой ложки тонко нарезанного свежего имбиря, одного крупного зубчика чеснока и половины небольшого перца чили, нарезанного тонкими кольцами. Позвольте бульону томиться на медленном огне около 10 минут. Затем добавьте 4–5 сушеных гриба шиитаке, предварительно нарезанных пластинками, и варите еще пять минут. После этого в суп отправляются 150 граммов нарезанного кубиками твердого тофу и большая горсть свежего шпината, примерно 50 граммов. Готовьте всего две минуты, пока шпинат не увянет. Подавайте суп, сбрызнув его чайной ложкой кунжутного масла и украсив двумя столовыми ложками мелко нарезанного зеленого лука.

Ранее мы писали про вегетарианское канапе для фуршета: яркий вкус без мяса.