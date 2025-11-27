День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 14:34

Вегетарианское канапе для фуршета: яркий вкус без мяса

Вегетарианское канапе для фуршета: яркий вкус без мяса Вегетарианское канапе для фуршета: яркий вкус без мяса Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Для приготовления двадцати изысканных канапе вам понадобятся: 200 г печеной мускатной тыквы, нарезанной мелким кубиком; 150 г сливочного козьего сыра; одна небольшая груша; 50 г вяленой клюквы; две столовые ложки жидкого меда и пучок свежего тимьяна. Основой послужат 30 квадратных несладких галет. На каждую галету нанесите тонкий слой козьего сыра. Сверху выложите по несколько кусочков ароматной тыквы. Грушу нарежьте тончайшими ломтиками и украсьте ею канапе. Добавьте несколько ягод клюквы для кислинки. Перед подачей сбрызните канапе медом и украсьте маленькими листиками тимьяна.

Ранее мы рассказывали про пекарский порошок: секрет пышной и воздушной выпечки

простые рецепты
быстрые рецепты
закуска
вегетарианство
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме высказались об угрозе Лепса «отстреливать» журналистов на свадьбе
«Странно слышать»: Захарова о скандальном заявлении премьер-министра Японии
Грушко объяснил, почему ЕС не участвует в переговорах по Украине
Интернет-омбудсмен оценил возможность блокировки WhatsApp в России
Раскрыты неожиданные цифры по средним «чекам» мошенников
Россиян начнут штрафовать за непрошенную рассылку интимных фото
Адольф Гитлер победил на региональных выборах в Намибии
Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище
Как перенести контакты с Айфона на Андроид: пошаговая инструкция
Врач назвал способы побороть страх перед МРТ
«История не окончена»: военэксперт раскрыл будущее Харькова
«Жужжалка» вышла в эфир со словом «математичка»
Дерматолог развеяла миф о ночных и дневных кремах
В Европе согласились на возвращение России в G8, но с одним нюансом
Слухи об алкоголизме, аборт, слова о Зеленском: как живет Татьяна Кравченко
Мошенники придумали «госпрограммы» для обмана пенсионеров
Стало известно, что может сорвать личный визит Орбана в Москву
«Для топки»: Захарова колко ответила на железнодорожные планы Латвии
HR-эксперт дал совет, как работать продуктивнее
«Хватит переть чушь»: друг опроверг слухи о девочке, убившей мать
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.