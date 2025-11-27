Вегетарианское канапе для фуршета: яркий вкус без мяса

Для приготовления двадцати изысканных канапе вам понадобятся: 200 г печеной мускатной тыквы, нарезанной мелким кубиком; 150 г сливочного козьего сыра; одна небольшая груша; 50 г вяленой клюквы; две столовые ложки жидкого меда и пучок свежего тимьяна. Основой послужат 30 квадратных несладких галет. На каждую галету нанесите тонкий слой козьего сыра. Сверху выложите по несколько кусочков ароматной тыквы. Грушу нарежьте тончайшими ломтиками и украсьте ею канапе. Добавьте несколько ягод клюквы для кислинки. Перед подачей сбрызните канапе медом и украсьте маленькими листиками тимьяна.

