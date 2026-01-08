Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 01:16

Днепропетровск погрузился в абсолютную темноту

В Днепропетровске наступил полный блэкаут

Полный блэкаут наблюдается в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал «Прямой». По данным журналистов, в населенном пункте отключились свет, водоснабжение, отопление, мобильная связь и интернет.

Также стало известно об остановке Днепропетровского метрополитена. До этого, как сказано в материале, появилась информация о взрыве в Днепропетровске.

Ранее Минобороны России сообщало, что российские войска нанесли удар с использованием аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» по оборонным предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, которые обеспечивают их работу. В ведомстве уточнили, что во время операции также использовались беспилотники дальнего действия.

Украинские чиновники между тем заявили, что Киев и большая часть страны близки к полному отключению электричества. По словам источников, риски усиливаются на фоне повреждений инфраструктуры. Под угрозой выхода из строя находятся линии передачи электроэнергии с запада страны, где сосредоточены основные мощности генерации, на восток. Такая ситуация может привести к фактическому разделению энергосистемы Украины на две части.

Украина
Европа
вода
Днепропетровск
